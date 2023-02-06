Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'yol' açıklaması

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 14:25

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 16:29

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki 10 ilde ağır yıkıma yol açtı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AFAD Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada can kaybının 912, yaralı kişi sayısının 5 bin 385, yıkılan bina sayısının ise 2 bin 818 olduğunu aktardı.

Deprem nedeniyle bazı yol, köprü ve viyadüklerin de hasara uğradığı, ulaşımda aksamalar yaşandığı aktarıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bülteni ve sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı'nda deprem nedeniyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı yol ulaşıma kapatıldı.

İKİ KÖPRÜ YIKILDI

KGM'den yapılan açıklamada, hasar oluşan ve kapanan yollar ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

Narlı-Nurdağı istikameti 052-15-20 Nolu yolumuz (Yolda oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamamen kapatılmıştır.

Narlı-Nurdağı istikameti 052-14-00 Nolu yolumuz (Yolda oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamamen kapatılmıştır.

Osmaniye-Gaziantep istikameti 052-13-01 (Şehitler Viyadüğü) Nolu yolumuz (Yolda oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamamen kapatılmıştır.

Osmaniye- Gaziantep istikameti 052-13-05 (Başpınar Viyadüğü) Nolu yolumuz (Yolda oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamamen kapatılmıştır.

Osmaniye-Gaziantep istikameti ve Gaziantep-Osmaniye istikameti 052-11, 052-12, 052-13 KK Nolu yolumuz (Yolda oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamamen kapatılmıştır.

Adıyaman-Malatya istikametindeki tüp kapatılmış olup ulaşım diğer tüpten geliş-gidiş şeklinde sağlanmaktadır.

Tohma Köprüsündeki derzlerde meydana gelen açılmalar nedeniyle Malatya-Yazıhan arası trafiğe kapatılmıştır.

Bulam 3 Köprüsü yıkıldı (Adıyaman- Çelikhan).

Recepbey Köprüsü yıkıldı (Çelikhan-Sürgü).