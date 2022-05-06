Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bülteni yayımlandı. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Bağlantı yolu 2. kilometresinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma şehir merkezi) seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Salihli-Alaşehir yolunun 0-3 ile 22-24. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları kapsamında her iki istikamette ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45. kilometrelerinde, Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerinde, Muğla-Kale yolunun 24-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 55-56. kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Çivril-Denizli yolunun 45-46. kilometrelerinde platform daralması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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