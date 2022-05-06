Karayollarında son durum

06 Mayıs 2022 Cuma, 09:33

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Bağlantı yolu 2. kilometresinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma şehir merkezi) seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3 ile 22-24. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları kapsamında her iki istikamette ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45. kilometrelerinde, Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerinde, Muğla-Kale yolunun 24-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 55-56. kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çivril-Denizli yolunun 45-46. kilometrelerinde platform daralması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.