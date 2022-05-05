Karayollarında son durum
Bayram dönüşü başladı. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Pınarhisar-Saray yolunun 34-37. kilometrelerinde yol yapım, İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 15-17. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bayramözü-Hirfanlı Barajı yolunun 0-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple ulaşıma servis yolundan (Kargın Selimağa Köyü ile Karakaya Köyü'nü birbirlerine bağlayan köy yolundan) izin veriliyor.
Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerindeki (Turgut Özal Kız Yurdu Kavşağı-Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü) akıllı kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Karabük-Kastamonu İl Sınırı-Araç-Kastamonu yolunun 8. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Kastamonu-Karabük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Edremit-Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde, deniz tarafında meydana gelen çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
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