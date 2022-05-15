Karayollarında son durum
Karayolları Gelen Müdürlüğü'nün bugünkü yol durumu bülteni açıklandı. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kesimi) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılacak ve geçişler diğer bölümden iki yönlü devam edecek.
Akçakoca-Düzce yolunun 27-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Düzce-Akçakoca istikametinden) iki yönlü sağlanıyor.
Turgutreis-Güllük yolunun 0-12 ve 12-53. kilometrelerinde Halikarnas Granfondo Bisiklet Yarışları dolayısıyla saat 14.00'e kadar yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bölümden iki yönlü sürdürülüyor.
Taşucu-Silifke yolunun 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 15.00-16.30 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.
Sinop-Samsun yolunun 8. kilometresinde bulunan Çiftlikköy Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Karabük-Kastamonu il sınırı-Araç-Kastamonu yolunun 8. kilometresindeki heyelan sebebiyle Kastamonu-Karabük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 44. kilometresinde Yeni Kürtün Tüneli çıkışındaki heyelan dolayısıyla Torul-Kürtün yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
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