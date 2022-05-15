Karayollarında son durum

15 Mayıs 2022 Pazar, 09:12

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kesimi) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılacak ve geçişler diğer bölümden iki yönlü devam edecek.

Akçakoca-Düzce yolunun 27-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Düzce-Akçakoca istikametinden) iki yönlü sağlanıyor.

Turgutreis-Güllük yolunun 0-12 ve 12-53. kilometrelerinde Halikarnas Granfondo Bisiklet Yarışları dolayısıyla saat 14.00'e kadar yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bölümden iki yönlü sürdürülüyor.

Taşucu-Silifke yolunun 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 15.00-16.30 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

Sinop-Samsun yolunun 8. kilometresinde bulunan Çiftlikköy Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Karabük-Kastamonu il sınırı-Araç-Kastamonu yolunun 8. kilometresindeki heyelan sebebiyle Kastamonu-Karabük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 44. kilometresinde Yeni Kürtün Tüneli çıkışındaki heyelan dolayısıyla Torul-Kürtün yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.