Karbonmonoksit gazından zehirlendiler

Düzce’nin Azmimilli Mahallesinde 2 kişi kaldıkları evde karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İHA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 10:32
Karbonmonoksit gazından zehirlendiler
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Alınan bilgilere göre Azmimilli Mahallesi Darıca Sokakta meydana geldi. Evde kalan 2 kişi korbannomoksit gazından zehirlendiklerini fark edince hemen 112 Acil çağrı merkezini aradılar.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından gazdan zehirlenen 2 kişiyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldılar.

Zehirlenmeyle ilgili inceleme başlatıldı.


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