Karbonmonoksit gazından zehirlenen madenci toprağa verildi

Manisa’nın Soma ilçesinde çalıştığı maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden maden işçisi, memleketi Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde toprağa verildi.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 16:32
Karbonmonoksit gazından zehirlenen madenci toprağa verildi
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Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında önceki gün çalışma alanı açma çalışmaları sırasında karbonmonoksit gazından zehirlenen 30 yaşındaki Tevfik Pazarcık olay yerinde hayatını kaybetti.

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Pazarcık ile birlikte gazdan etkilenen 5 mesai arkadaşı da hastaneye kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi memleketi Zonguldak’a getirilen madenci için Gökçebey ilçesine bağlı Pazarlıoğlu köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Öğlen namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze törenine Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, maden işçisinin mesai arkadaşları ve köy sakinleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Tevfik Pazarcık’ın cenazesi köyünde toprağa verildi.


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