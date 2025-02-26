Karda kayıp düşen 97 yaşındaki adam öldü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde buzlu yolda kayıp düşen Ahmet Gedik (97), hayatını kaybetti.

Karda kayıp düşen 97 yaşındaki adam öldü
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DHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 18:15

Olay, dün Çaycuma ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kentte etkili olan kar, kaldırımlarda soğuk havanın etkisiyle dondu. Buzlanan yolda yürüyen Ahmet Gedik, bir anda dengesini kaybedip, kayarak düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gedik, yapılan ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gedik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Etiketler: #zonguldak #öldü

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