Araçtan indikten sonra fenalaştı, hastanede öldü

Yayınlanma: 26.02.2025 - 13:20

Güncelleme: 26.02.2025 - 13:25

Çerkezköy ilçesi Fatih Caddesi’ndeki bir düğün salonunun önünde 24 Şubat’ta Fatih Suvar, otomobilini park ettikten sonra indi.

Aracının bagajına yönelen Suvar, bu sırada fenalaşarak yere yığıldı. Suvar'ı baygın halde yerde yatarken görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Suvar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Suvar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Suvar'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.

Öte yandan; Suvar’ın fenalaştığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.