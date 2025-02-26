Yayınlanma: 26.02.2025 - 11:34

Güncelleme: 26.02.2025 - 11:34

26 Şubat 1992 yılında gerçekleşen Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler çeşitli etkinliklerle anılıyor. Peki, Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı'nda kaç kişi öldü? Hocalı nerede?

HOCALI KATLİAMI NEDİR?

Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır.

HOCALI KATLİAMI'NDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Ermeni güçleri 1992 yılının 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede bölgedeki 366. Alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında, Azeri resmî kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 sakin öldürüldü. Toplam 487 kişi ağır yaralandı. 1275 kişi ise rehin alındı ve 150 kişi ise kayboldu. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür. Hamile kadınlar ve çocukların da maruz kaldığı tespit edildi.

HOCALI KATLİAMI'NA ULUSLARARASI TEPKİLER

İnsan Hakları İzleme Örgütü olayı Dağlık Karabağ Savaşı içerisinde yapılan en büyük katliam olarak nitelemiştir.



