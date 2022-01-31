Kardan çöken ahşap çatı parçalara ayrıldı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 20:45

Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Seray Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir apartmanın terası üzerine yapılan ahşap çatı, kar kütlesine dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü.

Apartman sakinlerinin büyük korku yaşadığı olayda, çöken çatının parçaları apartmanın çevresine dağıldı.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALINDI

İhbar üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri sokağa devrilmek üzere olan çatıyı bulunduğu yere sabitlerken, polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı.

Bazı apartman sakinleri çatıyı yapan ustaya tepki gösterirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.