Kardeşi kaçakçılıktan gözaltına alınan emniyet müdürü görevden alındı
Kardeşi Nezir Aslan kaçakçılıktan gözaltına alındıktan sonra kendisi de EGM emrine bağlanan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.
Kardeşi Nezir Aslan kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan, kendisi de 20 Şubat tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Mehmet Aslan’ın yerine ise Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı.
Kamil Karabörk’ün yerine ise Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın görevlendirilirken Atanur Aydın’ın yerine ise Murat Mutlu atandı.
Açık bulunan Batman İl Emniyet Müdürlüğü görevine ise İbrahim Kaba atandı.
Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, görevden alındı.
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