Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı

YRP, Erzurum ve Osmaniye’de YSK’ye zamanında yetiştirilemediği için seçime giremeyecek. Parti, söz konusu durum hakkında YSK’ye itirazda bulunacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 13:49
Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı
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Yeniden Refah Partisi’nin (YRP), Erzurum ve Osmaniye’de seçime giremediği belirtildi. 

Buna göre, YRP söz konusu iki ilde Yüksek Seçim Kurulu’na zamanında ulaştırılamadığı için seçime giremeyecek.

Bununla berabe Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi krizden dolayı Erzurum İl Başkanı Adnan Bozan’ı görevden aldı.

Öte yandan, parti aynı sebepten dolayı Manisa Akhisar’da da seçime giremeyecek.

Yeniden Refah Partisi YSK’ye itirazda bulunacak. 


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