Kardeşi sınıfta kalınca öğretmeni darp etti
Ümraniye’de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya giden abi öğretmeni yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ümraniye’de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı. ‘Sen benim babamın arkasından konuşamazsın’ diyen Durmaz öğretmenlerden birine yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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