Kardeşini öldürüp kaçmıştı... 9 yıl sonra özel ekip tarafından yakalandı!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:32

Güncelleme: 02.02.2024 - 09:42

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi'nde 2 Şubat 2015 tarihinde bir cinayet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Suriyeli Khaled Hasoun cadde üzerinde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlının izine ise, rastlanmadı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

9 yıl izine rastlanmayan katil zanlısını yakalamak için Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut’un öncülüğünde yeniden açılan dosya için, faili meçhul cinayetleri aydınlatma konusunda Türkiye’de ilk sırada yer alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden oluşan 6 kişilik özel ekip kuruldu.

Yapılan çalışmada özel ekip, olayda hayatını kaybeden Khaled Hasoun’un ağabeyi 6 çocuk babası 47 yaşındaki Ala Hasoun ile akraba arasındaki sorunlar nedeniyle husumetli olduğunu tespit etti.

TERZİLİL YAPMAYA BAŞLAMIŞ!

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel ekip, iki kardeş arasındaki husumetten yola çıkarak Ala Hasoun’un olay tarihinde ülkesine kaçtığını ve tekrar Türkiye’de olabileceği yönünde çalışmalarını derinleştirdi. Özel ekip, Ala Hasoun’un gidebileceği adresleri tek tek incelemeye aldı.

Yapılan fiziki çalışmanın ardından Ala Hasoun’un cinayetten 8 yıl sonra sahte kimlikle Gaziantep’e tekrar geldiği ve 1 yıldır bir terzinin yanında çalıştığı belirlendi. Ekipler, Ala Hasoun’un iş ve ev adresi, otomobil ile kullandığı güzergahların belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye bastı.

SAHTE KİMLİK GÖSTERDİ

Polis ekipleri Gaziantep’te geçen Salı günü sabah saatlerinde Ala Hasoun’u kaldığı evden çıktığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, kimlik kontrolü yapan ekiplere aranan Ala Hasoun’un kendisinin olmadığını belirterek, bekar ve sabıka kaydı bulunmayan Muhammed Yasin adına hazırlanmış kimliği gösterdi. Yapılan inceleme sonrası kimliğin sahte olduğunun belirlenmesinin ardından zanlı ifadesi alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Burada ifadesi alınan zanlı, kardeşi Khaled Hasoun ile aralarında akraba sorunları nedeniyle kavga çıktığını, bunun ardından husumetin devam ettiğini ve kardeşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Katil zanlısı Ala Hasoun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı ağabey çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.