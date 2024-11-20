Kardeşini yaralayıp, çocuklarını rehin aldı!

Esenyurt’ta ev meselesi nedeniyle çıkan kavgada kardeşini silahla yaralayan şahıs, kapıyı kilitleyip kendi çocuklarını rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Kardeşini yaralayıp, çocuklarını rehin aldı!
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İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 00:23

Olay, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kardeş arasında ev meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kardeşlerden biri silahla kardeşini ağır yaraladı.

Kardeşini yaralayan şahıs, kapıyı kilitleyip kendi çocuklarını rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, şüphelinin kapıyı açması için uyarıda bulundu.

Ancak şahıs ikna olmayınca olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polislerin operasyonu sürüyor.


Etiketler: #Esenyurt #rehin

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