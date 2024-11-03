Bolivya'da gerilim tırmanıyor: Yüzlerce asker rehin alındı

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales’in destekçilerinin Chapare eyaletinde 3 askeri birliğe saldırı düzenlediğini ve 200’den fazla askeri rehin aldığını bildirdi.

Bolivya'da gerilim tırmanıyor: Yüzlerce asker rehin alındı
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İHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 09:51

Bolivya’da eski Devlet Başkanı Evo Morales’in destekçileri ile hükümet arasındaki gerilim gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde tırmanıyor.

Bolivya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Morales’in destekçilerinin dün Chapare eyaletindeki 3 askeri birliğe saldırı düzenlediği belirtilirken, saldırgan grubun 200’den fazla askeri rehin aldığı bildirildi.

Öte yandan Bolivya ordusundan dün yapılan açıklamada, silahlı grubun askeri personeli kaçırdığı, silah ve mühimmatı da ele geçirdiği aktarılmıştı.

Ordu, grubu “derhal ve barışçıl bir şekilde” kışlayı terk etmeye çağırmış, bu eylemlerin “vatana ihanet” olarak değerlendirileceğini vurgulamıştı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ise, silahlı grubun eski Devlet Başkanı Morales ile “bağlantılı” olduğunu ifade etmişti.


Etiketler: #evo morales #bolivya

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