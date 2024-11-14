Silahla 9 fabrika çalışanını rehin almıştı: Mahkemeden 'tahliye' kararı!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 11:54

Güncelleme: 14.11.2024 - 12:04

Olay, 1 Şubat'ta Gebze ilçesindeki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisindeki ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasında meydana geldi.

9 KİŞİYİ REHİN ALDI

Üzerinde sahte bomba düzeneği ve 2 tabancayla fabrikaya giren eski çalışan İbrahim Yeşil, içeride bulunan Ç.T., D.A., E.B., E.E.A., G.C.D., S.K., S.O.Z., T.E. ve V.A.’yı rehin aldı. İbrahim Yeşil, sosyal medya hesabı üzerinden hedefinin İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamları durdurması ve Mısır’a olan sınır kapısının açılması olarak açıkladı. Emniyet güçleri ile saldırgan arasındaki müzakere yaklaşık 10 saat sürdü.

Müzakerelerden sonuç alınmayınca İbrahim Yeşil, rehinelerin yanından ayrılıp tuvalete gittiği sırada özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon için düğmeye basıldı. Herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı operasyonda, saldırgan yakalanırken, rehineler de kurtarıldı.

Gözaltına alınan İbrahim Yeşil, tutuklanırken, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen A.K. ile U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İbrahim Yeşil’in herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunamadı.

Cumhuriyet Savcılığı Yeşil hakkında, ‘Ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ ve ‘Zincirleme şekilde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarından iddianame hazırladı.

İddianame, Gebze Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 15 Ekim’de duruşmaya çıkan Yeşil, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle tahliye edildi.

İDDİANAME

Savcılığın hazırladığı iddianamede, İbrahim Yeşil’in, daha önce olayın gerçekleştiği fabrikada çalıştığı ve olaydan 10 gün önce işi bıraktığı belirtildi. İddianamede ayrıca Yeşil’in ’Üzerimde bomba var’ diye bağırarak sırtındaki siyah çantayla koşar adım geldiği idari binanın güvenlik turnikelerinin üzerinden atladığı ve bu sırada belinden çıkardığı tabancaya dolduruş yaparak üst katlara çıktığı ifade edildi.

Yeşil’in, 9 fabrika personelini rehin aldıktan sonra 4 el tavana ateş açtığı da iddianamede belirtildi.

REHİNELERİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

İddianamede ayrıca İbrahim Yeşil’in, rehinelerin tuvalete tek tek gitmelerine izin verdiği, ancak tuvalete giden bir rehinenin geri dönmemesi durumunda diğerlerini öldüreceğini söyleyerek tehdit ettiği ifade edildi. Yeşil’in savcılık aşamasında verdiği ifadeler de iddianamede yer aldı. ,

İbrahim Yeşil’in, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili dünya genelinde yapılan eylemlerin yeteri kadar etkili olmamasını düşünmesi sebebiyle bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği belirtilerek şu ifadeleri yer aldı:

“Bence dünya çapında destek veren şirketlere boykot yapılması ve ekonomik açıdan zarar verilmesi gerekiyordu. Ben söz konusu rehine eylemini yapmaya kendim karar verdim. Olayda üzerimde ele geçirilen silahları Telegram üzerinden satın aldım. Zaten silah almak çok kolay. Ben de bu şekilde tanımadığım şahısla görüşüp İstanbul Kozyatağı’nda buluşarak bizzat 2 tabancayı da teslim aldım. Olaydan 1 gün öce marketten meyve suyu, nalburdan pil, bant ve kablo gibi şeyler aldım. Eve gelince bunlarla sahte bir bomba düzeneği hazırladım. İnternete ‘bomba yelek düzeneği’ yazıp, ona göre kafamda bir düzenek hazırladım."

"CANLI YAYINI, EYLEMİN DAHA ÇOK KİŞİYE ULAŞMASI İÇİN AÇTIM"

Daha çok kişiye ulaşmak için, rehinelerden birine sosyal medyadan canlı yayın açtırdığını belirten İbrahim Yeşil, “Daha önceden açmış olduğum, aktif olarak kullanmadığım Instagram hesabımdan paylaşım yaptım. İçeride bulunan mağdurlara da ‘Yayın yapmayı bilen var mı?’ diye sordum. Sanırım T. isimli şahsın telefonundan yayın açtım. Açma sebebim eylemimin daha çok kişiye ulaşmasıydı. Sonuç olarak, ben bu eylemi İsrail’e tepki göstermek amacıyla yaptım. Kimseden talimat almadım. Gerçekleştirdiğim eylemden pişmanım" ifadelerini kullandı.