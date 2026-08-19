‘Kardeşiniz ölmeyi hak etti’ mesajını Ukrayna Büyükelçisi yalanladı: ‘Tamamen dezenformasyon’

54 yaşındaki denizci Savaş Çakar, 22 Temmuz’da Rusya limanından ayrılan Mv Reyhan Sarı gemisinin makine dairesinde görev yaparken, dron saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Ukrayna’nın gerçekleştirdiği değerlendirilen saldırıdan bir süre sonra Çakar’ın kardeşi Abbas Çakar, Kocaeli Gündem haber sitesindeki köşesinde dikkat çekici bir yazı kaleme almıştı.

‘HAK ETTİĞİNİ ALDI’

Abbas Çakar, 13 Ağustos’taki yazısında, konuyla ilgili önceki yazılarından birine Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi’nin yorum yazdığını söyledi. Çakar’ın paylaştığı ekran görüntüsüne göre Brovdi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir e-posta adresiyle, Çakar’a, “Kardeşiniz bu yolu bilinçli olarak seçti. Yaptıkları, Rusya Federasyonu’nun zenginleşmesine katkıda bulundu ve hak ettiğini aldı” yazdı. Çakar, “Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri’nin başına getirilen bu tipsiz adam, doğrudan devletinin resmi hesabı üzerinden köşeme ve yazdıklarıma yanıt verme cüretini gösterdi. Kendimi mesleki olarak sınırlandırdığımdan ağır küfürler edemeyeceğim” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ YALANLADI

Abbas Çakar’ın söyledikleri Türk basınında geniş yer buldu. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ise, böyle bir yorum yazıldığı iddiasını yalanladı. GDH’ye konuşan Celal, “Son günlerde Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi’nin, Türk denizci Savaş Çakar’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili bir yorum yaptığı iddiası yayılıyor. Bu bilgi kesinlikle doğru değildir. Bu açık bir dezenformasyon ve manipülasyondur. Ne yazık ki bu yalan, Savaş Çakar’ın ailesini ve Türk toplumunu da etkiledi. Öncelikle Savaş Çakar’ın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bir sivilin hayatını kaybetmesi her zaman büyük bir trajedidir” dedi.

‘UKRAYNA BİLGİLENDİRİYOR’

Celal, Karadeniz’deki duruma da değinerek, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Karadeniz’de ciddi güvenlik riskleri var. Ukrayna, denizcileri bu riskler ve tehlikeli bölgeler konusunda önceden bilgilendiriyor. Biz de tüm sivil gemilerden bu uyarıları dikkate almalarını istiyoruz. Bu yalan haberi kim hazırladıysa, amacı belli. Yaşanan büyük trajediyi kullanarak Türk toplumunda Ukrayna’ya karşı olumsuz bir düşünce oluşturmak. Buna izin vermemeliyiz. Ukrayna ile Türkiye arasındaki dostluğu ve karşılıklı güveni korumak çok önemli. Bunun en iyi yolu da gerçekleri söyleyerek dürüst olmak ve birbirimizle doğrudan konuşmaktır” sözlerini sarf etti.