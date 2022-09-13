Kardeşlere kanlı pusu: Akrabaları tarafından 'pompalı tüfekle' öldürüldüler
Samsun’da iki kardeş, akrabaları tarafından pompalı tüfekle katledildi. Tüfekle kaçan saldırgan ise jandarma tarafından aranıyor.
Samsun’un Ayvacık ilçesinin Yeşilçam Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Serkan Ö. aralarında ’yol kesme’ meselesi yüzünden husumet bulunan akrabası Şenol Özkır (50) ve kardeşi Ersin Özkır’a (34) sokakta pusu kurup pompalı tüfekle ateş açtı.
KURTARILAMADILAR
Silahlı saldırıya uğrayan kardeşler ağır yaralandı. Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şenol ve Ersin Özkır yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.
TÜFEKLE BİRLİKTE KAÇTI
Silahlı saldırgan Serkan Ö. ise olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kaçtı. Jandarma olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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