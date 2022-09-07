'Arazi' nedeniyle tartıştığı bacanağını tüfekle öldürdü
İzmir'in Aliağa ilçesinde Ali Balcı, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bacanağı H.T. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karakuzu Mahallesi Değirmanbaşı mevkisinde 6 Eylül Salı akşam saatlerinde; H.T. ile Ali Balcı arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzenine H.T., yanında bulunan av tüfeğiyle bacanağı Ali Balcı'ya ateş açtı.
KURTARILAMADI
Balcı kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk babası Balcı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Balcı’nın cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, H.T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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