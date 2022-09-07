Annesini tüfekle vuran 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 13:37

Şeyh Şamil Mahallesi'nde 6 Eylül Salı günü sabah saatlerinde; Adana'dan Diyarbakır'a gelen Y.T., annesi Hediye T.'nin oturduğu eve giderek kapı ziline bastı. Y.T., kapıyı açan annesine, yanındaki pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.

Kanlar içinde yere yığılan Hediye T., bağırarak yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hediye T. tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi atlatan Hediye T.'nin, 5 yıl önce eşi İ.T.'den boşandığı ve geldiği Diyarbakır'da yakınlarının yanında kaldığı belirtildi.

Polis ekipleri de kaçan Y.T.'yi suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalayıp, gözaltına alındı.

"ONUNLA BİRLİKTE OTOBÜSE BİNİP GELDİM"

Pedagog eşliğinde poliste ifade veren ve olayı neden yaptığını söylemeyen Y.T., Adana'dan Diyarbakır'a otobüsle geldiğini belirterek, "Çantanın içerisine silahı bırakıp, onunla birlikte otobüse binip geldim. Kendim, bunu yaptım" dedi.

İşlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.