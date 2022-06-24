Kardeşleri 'sıva' tartışmasında öldüren sanığa 27 yıl hapis

24 Haziran 2022 Cuma, 15:43

Güngören’de geçen yıl sıva tartışması nedeniyle Salih ve Ekrem Hazır kardeşleri öldüren Selahattin Turan, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Maktul Ekrem Hazır’ın eşi Kıymet Hazır, “İki kişinin hayatı bu kadar kolay olmamalı. Sanık bundan 7 yıl önce kalp krizi geçirdiğinde, benim eşim ve kayınbiraderim kendi arabamızla onu hastaneye götürüp hayatını kurtarmıştı" dedi.

"MAKTULLERLE BİRLİKTE BİZİMDE HAYATIMIZI SONLANDIRDI"

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Selahattin Turan SEGBİS ile katılırken maktul Salih Hazır (47) ve Ekrem Hazır'ın aileleri ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada maktul Salih Hazır'ın eşi Yasemin Hazır, sanığın savunmasız 2 kişiyi öldürdüğünü ve cezasını çekmesini istediğini söyledi.

Maktul Ekrem Hazır'ın eşi Kıymet Hazır ise, "Alabileceği en çok cezayı almasını istiyorum, sadece maktulleri değil maktullerle birlikte bizimde hayatımızı sonlandırdı, mahkemenizden cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Üzerine atılı suçlamayı reddeden tutuklu sanık Selahattin Turan, "Maktuller bana ve aileme saldırmak için haneme gelmiştir, mahkemenizden beraatimi ve tahliyemi isterim, aksi halde lehime olan hükümler uygulansın" dedi.

HER BİR MAKTUL İÇİN 13 YIL 9 AY HAPİS

Mahkeme, sanık Turan'ın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan her bir maktule karşı 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ancak, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, sanığın cezasını her bir maktule karşı 13 yıl 9 aya indirdi.

Mahkeme, sanığın toplam da 27 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

"7 YIL ÖNCE EŞİM VE KAYINBİRADERİM KENDİ KATİLLERİNİN HAYATINI KURTARDI"

Duruşmadan sonra açıklama yapan maktul Ekrem Hazır'ın eşi Kıymet Hazır, "Biz bu cezayı kabul etmiyoruz. İki kişinin hayatı bu kadar kolay olmamalı. Bu ağır tahrik yüzünden verilen cezalar insanları bence suça teşvik ediyor. Bu ağır tahrikin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Biz istinafa başvurduk. Olumlu çıkmasını istiyoruz. Sanık bundan 7 yıl önce kalp krizi geçiriyor, benim eşim ve kayınbiraderim kendi arabamızla onu alıp hastaneye götürüp hayatını kurtarıyorlar. Aramızda husumet olsaydı orada onu bırakırlardı, ölürdü" dedi.

"BİZ BUNU HAK ETMİYORUZ"

Maktul Salih Hazır'ın eşi Yasemin Hazır ise, "Bir taş parçası için iki cana kıyıldı. Bize savunmasız, masum, tertemiz iki insanı toprağa gömdürdü. Bu adalet değil Adalet istiyoruz, adalet bu değil. İnsanlar birbirleriyle tartışacaklar, yok o bana bunu dedi şunu dedi deyip silahını çıkaracak vuracak. Ondan sonra da haksız tahrik indirimi alacak. Böyle bir şey olabilir mi? Yeter artık. Bir tahrik indirimi almış başını gidiyor. Gerçek adaleti istiyoruz. 5-6 sene içerde yatıp, çıkacağını söylüyorlar. Benim kızım 1 senedir babasının mezarına gidemiyor. Üç tane ilaç kullanıyor. Daha 19 yaşında. İki tane erkek çocuğum var birisi 12, diğeri 16 yaşında. Babalarına en ihtiyaç duydukları zamanda biz bunu yaşadık. Biz bunu hak etmiyoruz" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktuller Ekrem ve Salih Hazır'ın kardeş oldukları, sanık ile de komşu oldukları belirtildi. İddianamede şüphelinin anlatımına göre maktuller ile sanığın önceden husumetli olduğu anlatıldı.

Şüphelinin anlatımına göre, olaydan 1 hafta önce maktul Ekrem’in şüphelinin evine giderek "Senin evinin çatısından beton düşüyor, eğer düşen beton bize zarar verirse ne yapacaksın" şeklinde konuştuğuna yer verildi.

'2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI'

İddianamede şüpheli, olay günü olan 15 Haziran 2021'de maktullerin hışımla apartman içerisine girip, dairesinin önüne gelerek kendisine bağırıp çağırdığını "Bak çatıdan beton dökülüyor" diyerek kendisine küfür ettiklerini iddia etti.

Maktullerin kendisine darbetmek niyetli üzerine geldiğini anlatan şüpheli kapıyı kapattığını ve maktullerin kapıyı tekmelemeleri üzerine ruhsatsız tabancasını alarak her iki maktule 4 el ateş ettiği iddianamede yer aldı. İddianamede, sanık Selahattin Turan hakkında 2 kişiyi "Kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.