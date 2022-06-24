Kargo aracı ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kargo aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

AA
24 Haziran 2022 Cuma, 17:42
Kargo aracı ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
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Serhat Sarıcan idaresindeki 06 BDG 892 plakalı kargo aracı, Tokat-Yeşilyurt kara yolu 100. Yıl Mahallesi Tokat Caddesi'nde Nizamettin Ulutepe'nin (26) kullandığı 60 ABV 763 plakalı otomobille çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki Selvi (52), Halime (32), Habibullah (3) ve Azizullah Ulutepe (1) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yeşilyurt İlçe Hastanesine kaldırıldı.


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