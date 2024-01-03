Kargo aracı viraja girerken devrildi

Başakşehir’de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo aracı viraja girerken devrildi. Aracın devrildiği anda o yoldan geçen bir İETT otobüsünü teğet geçerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 13:27
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Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 15. Bölge’de meydana geldi. 

Cadde üzerinde seyir halinde olan kargo aracı, viraja girdiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. 

Aynı anlarda yakından geçen bir İETT otobüsü ise kazaya karışmaktan son anda kurtuldu. 

Kargo aracının şoförünün hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


Başakşehir kargo viraj

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