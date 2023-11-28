Kargo firmasına uyuşturucu operasyonu: 40 kg uyuşturucu ele geçirildi

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir kargo firmasına yönelik yapılan operasyonda 39 kilo 695 gram esrar ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:16
Kargo firmasına uyuşturucu operasyonu: 40 kg uyuşturucu ele geçirildi
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından Buca ilçesinde bulunan bir kargo firmasının şubesine yönelik operasyonda 39 kilo 695 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.


İzmir uyuşturucu kargo

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