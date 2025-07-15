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Kargo gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı!

Kargo gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı!

15.07.2025 10:41:00
Güncellenme:
DHA
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Kargo gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı!

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Portekiz bayraklı genel kargo gemisi, römorkörle çekilerek, Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

İspanya'dan Kocaeli'ne yola çıkan 108 metre uzunluğundaki Portekiz bayraklı 'Spanaco Progress' adlı genel kargo gemisi, bugün sabaha karşı Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı.

Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-19' ile 'Kurtarma-3' bölgeye sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörle çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na götürülüp, demirletildi.

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