Çanakkale Boğazı'nda gemi makine arızası yaptı!
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan konteyner gemisi, Bozcaada açıklarında bekletiliyor.
İsrail'in Aşdod Limanı'ndan İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na gitmek üzere yola çıkan, 100 metre boyunda ve 2 bin 936 groston ağırlığındaki Belize bayraklı "Greta" isimli konteyner gemisinin makineleri, Boğaz geçişi yaptığı sırada Yeniköy önlerinde arızalandı.
Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.
Bir süre sürüklenen geminin bulunduğu bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait "Kurtarma-18" römorkörü sevk edildi.
Boğaz'ı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.
Bozcaada açıklarında bekletilen geminin arızasının giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Etiketler: #Çanakkale Boğazı #gemi #Arıza
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