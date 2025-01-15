Yalova'da faciadan dönüldü...Öğrenci servisi alevlere teslim oldu
Yalova Merkez'e bağlı Sugören köyüne öğrencileri almak için giden okul servisi seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Serviste öğrencilerin olmaması faciayı önledi.
Alınan bilgiye göre, Yalova'da İrfan Karabayır idaresindeki Sugören Muhtarlığına ait ve okul servisi yapan 77 ADH 719 plakalı midibüs seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Sugören köy yolunda sürücü aracını yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye sevk edilen Yalova itfaiyesi araçtaki yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangının öğrencilerin alınmadan meydana gelmesi bir facianı oluşmasını önledi.
Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.
Etiketler: #Yalova #okul servisi
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