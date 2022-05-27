Karikatürist Mehmet Coşkun yaşamını yitirdi
Lemanyak okurlarının MemCoş imzasıyla tanıdığı karikatürist Mehmet Coşkun yaşamını yitirdi.
Leman, Lemanyak okurlarının MemCoş imzasıyla tanıdığı karikatürist Mehmet Coşkun'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Leman'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi;
"Leman, Lemanyak okurlarının MemCoş imzasıyla tanıdığı arkadaşımız Mehmet Coşkun’u kaybettiğimizi öğrendik. Çok üzgünüz. Ailesinin, mizah dünyasının ve okurlarının başı sağolsun."
Leman, Lemanyak okurlarının MemCoş imzasıyla tanıdığı arkadaşımız Mehmet Coşkun’u kaybettiğimizi öğrendik. Çok üzgünüz. Ailesinin, mizah dünyasının ve okurlarının başı sağolsun. pic.twitter.com/XFDCpHmKQ5— LeMan (@lemandergisi) May 26, 2022
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