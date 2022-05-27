Karikatürist Mehmet Coşkun yaşamını yitirdi

Lemanyak okurlarının MemCoş imzasıyla tanıdığı karikatürist Mehmet Coşkun yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 10:29
Karikatürist Mehmet Coşkun yaşamını yitirdi
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Leman, Lemanyak okurlarının MemCoş imzasıyla tanıdığı karikatürist Mehmet Coşkun'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Leman'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Leman, Lemanyak okurlarının MemCoş imzasıyla tanıdığı arkadaşımız Mehmet Coşkun’u kaybettiğimizi öğrendik. Çok üzgünüz. Ailesinin, mizah dünyasının ve okurlarının başı sağolsun." 



LeMan karikatür Mehmet Coşkun Karikatürist

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