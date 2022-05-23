Malatya’da kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 07:10
Malatya’da kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
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Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Eray T. dağda hayvan otlatırken, kene ısırması sonucu rahatsızlandı. Rahatsızlanan genç hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edilen talihsiz genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kene Malatya

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