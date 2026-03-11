Karikatürün ölümsüz, yiğit şövalyesi Turhan Selçuk'u saygıyla anıyoruz: Çizginin ustası hâlâ aramızda

Gazetemizin başyazarlarından İlhan Selçuk’un ağabeyi, Karikatürcüler Derneği’nin kurucularından ve karikatür tarihinin unutulmaz karakteri “Abdülcanbaz”ın yaratıcısı Turhan Selçuk, gazetemizde “Söz Çizginin” köşesinde okurlarıyla buluşuyordu. Selçuk, karikatür sanatına ve onun yaratıcısına şu açıdan bakıyordu:

“Değişmez olayların değişmez özünü yakalayan karikatürist ancak yarına kalacak yapıtlar yaratabilir.”

Selçuk yaşamı boyunca değişmeyen olayların değişen özünü yakaladı, Aydınlanma felsefesinin peşinden ilerledi, yapıtlarıyla yarının ışığı oldu. Anısı ve mirası önünde saygıyla eğiliyoruz. İyi ki bu topraklarda yaşadın, çizginin ustası Turhan Selçuk.

‘BİR AYDINLIK MİLİTANI’

Katıksız, ödünsüz, korkusuz bir Cumhuriyet aydını.

Kırılmayan, eğilmeyen ve hiçbir zaman bükülmeyen bir kalemdir o.

Sözün çizgisidir. Cesaretin simgesidir.

Karikatürün dünyada büyük saygınlığı olan şövalyesidir o.

Mustafa Kemal ve arkadaşlarından miras kalan Türkiye Cumhuriyeti’ni cesurca savunan bir çağdaşlık abidesidir Turhan Selçuk. Bir aydınlık militanıdır.

Tıpkı yüreğinin yarısı olan candaşı İlhan Selçuk gibi, belli dönemlerde onca baskı ve zulüme karşı başı dik, onurlu direnişi simgeleyen bir Devrimcidir o.

Aradan geçen onca yıla rağmen, bugün tüm dünyaya en güncel mesajları veren çizgileriyle, Türk toplumunun onur şahsiyeti Turhan Selçuk’u bundan 16 yıl önce 11 Mart günü yitirdik.

O bugün Anadolu’nun hoşgörü beşiği olan Hacıbektaş’ta candaşı İlhan Selçuk’la yan yana, omuz omuza, tıpkı yaşamda olduğu gibi başları dik birlikte uyuyorlar.

Uykunuz aydınlık olsun yiğit insanlar...

Yapıtlarıyla sonsuzluğa erişen Turhan Selçuk’un ölümsüz ismi gün gelecek keskin çizgileriyle geleceğin kuşaklarına, istikbaldeki toplumlara bir cesaret ve mücadele insanı olarak taşınacak.

Rahat uyu güzel insan. Cumhuriyet sizinle onur duydu: Geleceğin Cumhuriyet çocukları da aynı onuru sizlerin ismiyle yaşayacak.

RUHAN SELÇUK

Turhan Selçuk, 7 Mart 2003’te, ABD’nin Irak’ı işgali öncesinde bu karikatürü çizmişti. Aradan 23 yıl geçti, ABD bu kez de İran’ı “kitle imha silahı” sopasıyla işgal girişiminde...