Canlı yayında Tanyeli'ye akılalmaz soru: 'Mezar yeri aldın mı?

Yayınlanma: 23.07.2023 - 10:42

Güncelleme: 23.07.2023 - 10:42

Danslarıyla bir döneme damga vuran oryantal ve müzisyen Tanyeli, pankreas kanserine yakalandı. Tedavisine başlanan ve kemoterapi alan Tanyeli, saçlarını da kazıttı.

Tanyeli'nin konuk olduğu, iktidara yakın Beyaz TV kanalına ait YouTube kanalında yayınlanan Beyaz Magazin programında ise kanser hastası sanatçıya tüyler ürperten bir soru yöneltildi. Sunucu Bilal Özcan, Tanyeli'ye "Mezar yeri aldın mı?" diye sordu.

Tanyeli, Özcan'ın sorusunu "Ölümle ilgili bir hazırlık yaptınız mı?" şeklinde değiştirerek soran muhabire "Tabi ki. Hiç ölmeyecekmişiz gibi ama öleceğimizin de farkında olmamız lazım" diye yanıt verdi. Tanyeli, sözlerinin devamında "Kanserin bu evrede bulunması büyük bir mucize. Annemin kalıtımsal bir rahatsızlığıydı. Annemi de bu hastalıktan kaybettim. Hayat gibi ölüm de bir mucize. Onu kul hakkı yemeden, insanların hayatını çökerek değil de iyi anılmak lazım. Kimseyi üzdüğümü, kırdığımı düşünmüyorum. O yüzden de vicdanen rahatım. Ölümden korkmuyorum, sonuna kadar teslimim. Hazırlığın var mı dersen de evet hazırım" ifadelerini kullandı.