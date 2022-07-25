Karısını boğmaya çalıştı, savunmasında 'Şeytan istedi' dedi
Samsun’da karısı Fatma Sultan'ı boğmaya çalışan Mohamad Almahdı Sultan, kendisini "Şeytan yapmamı istedi" diyerek savundu. Hayati tehlikesi bulunan Fatma Sultan hastanede tedavi altına alınırken, tutuklanan koca cezaevine gönderildi.
Olay, Samsun’un Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Mohamad Almahdı Sultan (23) evlerinde 1 yaşındaki oğlunu yanına alıp balkona kilitledi. Kocasının oğluna zarar vereceğini düşünen 2 çocuk annesi Fatma Sultan (21) kocasına engel olmak istedi.
Bu sırada çocuğunu bırakıp karısının boğazını sıkıp havaya kaldırıp duvara fırlatarak öldürme girişiminde bulunan Mohamad Almahdı Sultan, boğazını sıktığı eşi bayılınca bıraktı. Olaya annesi Fatemeh Alsukkeri (48) müdahale edince bu kez Mohamad Almahdı Sultan annesine de saldırdı. Yaralanan iki kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Kocasının boğazını sıkarak öldürmeye kalktığı genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
"SEN ŞEYTANSIN" DEDİ
Hastanede tedavi altına alınan Fatma Sultan, "Hiç sebep yokken kocam 1 yaşındaki çocuğumu alıp balkona kilitledi. Ben de eşime ’Ne yapıyorsun’ dedim. Eşim benim boğazımı sıkıp duvara çarptı. Bana ’Sen öleceksin. Sen şeytansın’ dedi. Uzun süre boğazımı sıkınca bayıldım. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Eşimle aramızda bir sıkıntı yoktu. Niçin böyle devrandı bilemiyorum. Şikayetçiyim" dedi.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mohamad Almahdı Sultan, polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk dildi. Mohamad Almahdı Sultan ifadesinde kendisine şeytanın talimat verdiğini iddia etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren genç mahkemece, "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Güvenlik kamera görüntülerinde ilginç anlar
- 2 saatlik denetim yetti! 22 kişiye ceza yağdı
- Davutoğlu'ndan SBK uyarısı: Devletim adına korkuyorum
- Çöp evde bulunan çocuk, koruma altına alındı
- 13,5 saat sonra kontrol altına alındı
- Dolar/TL haftaya yeni zirveyle başladı
- Kapkaççıyı 'pet şişeyle' durdurmaya çalıştı
- CHP'li Karaca: Herkesin çözüm adresi Kılıçdaroğlu olmuş
- Japonya’da Sakurajima Yanardağı’nda patlama
- Muğla'da orman yangını!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber!
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- LGS tercih sonuçları açıklandı mı?
- 'Hesap soracağız'
- Saat verdi: 'Her şeyi açıklayacağım'
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü