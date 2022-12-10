Karısının camide başka bir kadınla bastığı iddia edilen imam hakkında karar

10 Aralık 2022 Cumartesi, 17:47

Karabük Valiliği, görevli olduğu camide eşi tarafından başka bir kadınla basıldığı öne sürülen İmam Y.Z.S.’nin görevine son verildiğini açıkladı.

Valilik’ten yapılan açıklamada, “Kamuoyu gündemini meşgul eden, ilimiz merkez Sipahiler Köyü Sözleşmeli Camii imam hatibi Y.Z.S. ile ilgili iddialar üzerine Valiliğimizce ivedi olarak mahallinde soruşturma başlatılmış olup, konuyu incelemek üzere murakıp görevlendirilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen Diyanet İşleri Başkanlığımızdan Müfettiş talebinde bulunulmuş, başkanlıktan gelen müfettişler tarafından konu tahkik edilmiş ve adı geçen görevlinin 09/12/2022 tarihinde sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Sipahiler köyü camiinde üç yıldır imam olarak görev yapan Y.Z.S.'nin karısı A.S. 10 Kasım 2022 günü 17.30 sıralarında camiye gitti. Bir çocuk annesi kadın camideki bir odada eşiyle birlikte yarı çıplak halde bulunan bir kadın olduğunu gördüğünü iddia etti.

A.S. jandarmada verdiği ifadede; "Eşim Y.Z.S.'nin imamlık yaptığı camiye namaz saatleri dışında uzun süreli gidip gelmemesi ve hemen hemen her geceyi camide geçirmesi üzerine şüphelenmeye başladım. 10 Kasım'da camiye gittim. Caminin ikinci katına dışarıdan giriş yaptığımda içeriden televizyon sesi duydum. Sesin geldiği yerin camları gazete ile kaplıydı. Odanın, cemaat az olduğu için kışın namaz kılınan yer olduğunu tespit ettim. İçeri girmek için kapıyı çaldım, açan olmadı. Televizyon sesi kesildi, içerde toparlanma sesleri geldi. Camlara yapışık olan gazete aralarından bakmaya çalıştım. 'Kapıyı açmazsanız kıracağım. Size zarar vermeyeceğim' diye bağırdım." dedi.

Kadının ifadesinde yer alan cümleler şöyle devam etti:

"Kapı açılmayınca yerde bulunan boya kutusunu kapıya fırlattım. Boya etrafa saçıldı ama cam veya kapı zarar görmedi. Daha sonra eşim imam Y.Z.S. bulunduğum yere geldi. 'İçerde bir kadın olduğunu biliyorum. Açın kapıyı' dedim. Eşim içeriye hitapla 'R. kapıyı aç' dedi. Fakat kadın ısrarla kapıyı açmadı. Evde çocuğumu anneme bırakmıştım. Devamlı ağlayınca o da geldi. Eşim devamlı, 'Annene söyleme, sus' diye uyarıyordu. Annem de tartışmamızı görünce ne olduğunu sordu. Ben de 'Anne, kız burada' dedim ve annem çocukla birlikte yanıma geldi. Annem bu sırada R. isimli kadına hitaben 'Aç kapıyı; benden sana zarar gelmeyecek. Sadece konuşmak istiyorum' dedi."

"Eşim, içerideki kadına hitaben, 'R. üzerini giyin, kapıyı aç' dedi. Bu sırada bizleri de kapının önünden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Kadın kapıyı açmayınca, annem köy halkına yaşananları duyurmak için camiden dışarı çıkıp bağırmaya başladı. Y.Z.S., annemin bağırmasını engellemek için ve kimse duymasın diye içeri doğru çekiştirmeye ve eliyle kafasını yere bastırıp diğer eliyle ağzını kapatmaya başladı. Ben sürekli annemi bırakmasını söyledim. Bu sırada kadın, odanın kapısını açtı ve bizi de zorla bu odadan içeri soktu. Olaylar yaşanırken namaz vakti olması nedeniyle camiye gelen şahıslar tarafından müdahale edilmek istendi.

Biz gelen jandarma ekiplerine bahse konu odanın fotoğraflarını çekmelerini söyledim fakat jandarma ekipleri odanın fotoğrafını çekmedi. Ben Y.Z.S.'dan şikayetçi ve davacıyım."