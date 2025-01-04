Karla kaplı arazide koşan yaban domuz sürüsü drone kamerasına takıldı

Yayınlanma: 04.01.2025 - 10:09

Güncelleme: 04.01.2025 - 10:09

Erzincan'ın Çağlayan beldesi Mollaköy köyü yakınlarında bir yaban domuzu sürüsü, dron kamerasıyla görüntülendi. Bölgede doğa çekimleri yapan Fatih Civan ve Emre Ekinci'nin kamerasına takılan 11 domuz, karla kaplı arazide bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Çekimi gerçekleştiren Fatih Civan, "Bölgede doğa manzaraları ve vahşi yaşamı görüntülemek için bulunuyorduk. Bu sürüyü fark edince hemen dronu yönlendirdik ve bu güzel görüntüyü kaydettik" dedi.