Erzincan'da hafif ticari araç yaban domuzuna çarptı: 7 yaralı

Erzincan'da yabani domuza çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

AA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:13
Erzincan'da hafif ticari araç yaban domuzuna çarptı: 7 yaralı
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Erzincan'da yabani domuza çarpan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

E.Ş. yönetimindeki 24 EE 277 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Çağlayan kara yolu Karatuş köyü yakınlarında yola çıkan yabani domuza çarparak şarampole devrildi.

Yabani domuzun telef olduğu kazada, araçtaki F.Ş, H.H.B, S.D, A.P, B.K, M.Ç. ve E.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 


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