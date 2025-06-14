Karlıbel Vakfı'ndan geleceğin doktorlarına destek: 75 öğrenciye karşılıksız burs

28 yıldır eğitime verdiği destekle öne çıkan Karlıbel Vakfı, her ay 75 tıp fakültesi öğrencisine karşılıksız burs sağlayarak gençlerin eğitimine katkı sunuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “7 Vakıf İnsan”dan biri seçilen vakfın kurucusu iş insanı Ergin Karlıbel, bugüne dek 300’ün üzerinde genç doktoru Türkiye’ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet’e konuşan Karlıbel, “Genç doktorların insanlığa hizmet yolundaki kararlılığı bize her zaman umut veriyor. Bu yolda onlarla yürümekten onur duyuyoruz. Bu yıl da 75 tıp öğrencimize mezun olana dek kesintisiz burs desteğini sürdürdük. Yolları açık, Atatürk ilkeleri rehberleri olsun” dedi. Merkezi Ordu’daki vakıf, yalnızca burs desteğiyle değil başarılı eğitim, sosyal ve kültürel projelere de imza atıyor.