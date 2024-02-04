Karlıova’da 25 köy yolu kardan kapandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

DHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 13:53
Karlıova’da 25 köy yolu kardan kapandı
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Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Yağışla birlikte ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 metreye yaklaştığı öğrenilirken, İl Özel İdaresi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor. 

Öte yandan yağışla birlikte kayganlaşan yolda 21 AS 099 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak takla attı. Kamyonetteki 2 kişi hafif yaralandı. 


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