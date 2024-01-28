Şırnak, Siirt ve Bingöl'de 131 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak, Siirt ve Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 131 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

AA
Yayınlanma: 28.01.2024 - 14:55
Şırnak, Siirt ve Bingöl'de 131 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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Şırnak'ta kar dolayısıyla merkeze bağlı 3, ilçelerden Uludere'de 5 ve Beytüşşebap'ta 20 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde ana arterlerin açık kalması çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri de kent merkezi dışında kalan yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Beytüşşebap ve Uludere'de, enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.

SİİRT

Siirt de kar nedeniyle Pervari'de 8, Şirvan'da 4, Eruh'ta ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.

BİNGÖL

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla merkeze bağlı 16, ilçelerden Adaklı'da 18, Genç'te 16, Karlıova'da 19, Kiğı'da 1, Solhan'da 11, Yayladere'de 7 ve Yedisu'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yürütülüyor.


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