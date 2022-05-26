Karpuzun fiyatı dudak uçuklatıyor, yurttaşlar tepkili: Bizi yönetenler pazarı dolaşsınlar

26 Mayıs 2022 Perşembe, 20:20

Yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olan karpuzun kilosu geçen yıl ortalama 5 liraydı. Ancak şimdi 12 liradan başlıyor ve 18 liraya kadar çıkıyor. Bir tam karpuzun fiyatı ise 140-220 lira arası değişiyor.

Manavlar, karpuzları artık yarım ve çeyrek halinde satıyor. Birçok markette ise dilim halinde satılıyor.

Cumhuriyet TV, Şişli’de bir semt pazarında fiyatları inceledi ve pazarın nabzını tuttuk. Yurttaşlar, gitgide artan fiyatlardan ve sürekli aynı meyve ve sebzelerle beslenmekten şikayetçiler.

"YETİMİN HAKKINA PEŞKEŞ ÇEKTİLER"

Fiyatların çok yüksek olduğunu belirten yurttaş, geçen yıl bir kilosunu aldığı meyve ve sebzelerin artık 250 gramını alabildiğini söyledi. Türkiye'yi yönetenlerin çarşı pazar dolaşmadığını aktaran bir yurttaş ise "Bu ülkeyi yönetenler çarşı pazar dolaşıyor mu? Saray'da oturan insan sefa içerisinde. Bu ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Hakkın adını biliyorlar, yolunu değil. Gelsinler çarşıyı dolaşsınlar bizi yönetenler. Akıl, fikir demek. Başkanlık sistemi Türkiye'yi çökertti. Gelsinler zavallı milletin haline baksınlar. Yetimin hakkına peşkeş çektiler. Emperyalist güçler işgal etmiş ülkemizi" ifadelerini kullandı.

"TATMADIĞIMIZ MEYVELER VAR"

Tam karpuzun fiyatının geçen yıla oranla aşırı yüksek olduğunu söyleyen yurttaşlar, konuşmalarına şu şekilde devam etti...