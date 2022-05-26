Karpuzun fiyatı dudak uçuklatıyor, yurttaşlar tepkili: Bizi yönetenler pazarı dolaşsınlar
Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden olan karpuzun kilogram fiyatı 12 liradan başlıyor. Cumhuriyet TV'ye konuşan yurttaşlar, "Bu ülkeyi yönetenler çarşı pazar dolaşıyor mu? Bir kilo alacağımıza 250 gram alıyoruz" ifadelerini kullandılar.
Yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olan karpuzun kilosu geçen yıl ortalama 5 liraydı. Ancak şimdi 12 liradan başlıyor ve 18 liraya kadar çıkıyor. Bir tam karpuzun fiyatı ise 140-220 lira arası değişiyor.
Manavlar, karpuzları artık yarım ve çeyrek halinde satıyor. Birçok markette ise dilim halinde satılıyor.
Cumhuriyet TV, Şişli’de bir semt pazarında fiyatları inceledi ve pazarın nabzını tuttuk. Yurttaşlar, gitgide artan fiyatlardan ve sürekli aynı meyve ve sebzelerle beslenmekten şikayetçiler.
"YETİMİN HAKKINA PEŞKEŞ ÇEKTİLER"
Fiyatların çok yüksek olduğunu belirten yurttaş, geçen yıl bir kilosunu aldığı meyve ve sebzelerin artık 250 gramını alabildiğini söyledi. Türkiye'yi yönetenlerin çarşı pazar dolaşmadığını aktaran bir yurttaş ise "Bu ülkeyi yönetenler çarşı pazar dolaşıyor mu? Saray'da oturan insan sefa içerisinde. Bu ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Hakkın adını biliyorlar, yolunu değil. Gelsinler çarşıyı dolaşsınlar bizi yönetenler. Akıl, fikir demek. Başkanlık sistemi Türkiye'yi çökertti. Gelsinler zavallı milletin haline baksınlar. Yetimin hakkına peşkeş çektiler. Emperyalist güçler işgal etmiş ülkemizi" ifadelerini kullandı.
"TATMADIĞIMIZ MEYVELER VAR"
Tam karpuzun fiyatının geçen yıla oranla aşırı yüksek olduğunu söyleyen yurttaşlar, konuşmalarına şu şekilde devam etti...
- Meyvelerin fiyatı yüksek. Çilek alamıyoruz çocuğa, Allah herkese kolaylık versin.
- 150-200 lira tutuyor haftalık alışveriş, daha tatmadığımız meyveler var.
- Neyi ucuz görürsek onu alıyoruz. Kirazın kilosu 70 lira. Geçinmek artık kolay bir şey değil. Etin tadını, kilosunun fiyatını bilmiyoruz artık.
Video Haberler
- 'Hükümetin değişmesi lazım'
- 'Destek mestek vermiyorum'
- Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı
- Ümraniye'de cip apartman boşluğuna düştü
- Hatalı teşhis iddiası! Küçük çocuğun testisi alındı
- Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Romalılar şampiyonluğu doyasıya kutladı
- 2 bin 800 yıllık mühür
- Motosikletlinin feci ölümü
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyette canlı bomba alarmı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- TURKEN hakkında konuşmamız lazım
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- 'Türkiye’de şu an laiklikle ilgili sorun yok'
- 'Elimizdeki belgelerden bir ansiklopedi çıkar'