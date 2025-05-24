Kars Çayı'na akaryakıt karıştı

Doğal kaynağını Allahuekber Dağları'ndan alan ve Arpaçay Barajı'na kadar uzanan 93 kilometrelik Kars Çayı'na akaryakıt karıştığı tespit edildi. Kars il merkezinden geçen çayın yüzeyinin akaryakıtla kaplandığı gözlendi.
Durumu ilk fark edenlerden Bülbül Mahallesi Aras Küme
Evleri'nde yaşayan Durak Bağış (66), "Evimiz çayın hemen kenarında. Sabah
otururken yoğun mazot kokusu geldi. Pencereden dışarı baktığımızda çayın
yüzeyinin akaryakıtla kaplandığını gördük. Bu durum saatlerce sürdü. Hemen
yetkililere haber verdik. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi
gerekiyor" diye konuştu.