Kars'ın plaka kodu ne? Kars'ın plaka numarası kaç? Kars ve ilçelerinin plaka harfleri...

Kars plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KARS'IN PLAKA KODU NEDİR?

Kars’ın plaka kodu 36 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 36 sayısı, Kars’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kars Plaka Kodunun Anlamı

Kars ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kars’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

Kars İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Akyaka 36 AC

Arpaçay 36 AP

Digor 36 D

Kağızman 36 K, 36 KA

Merkez 36 M, 36 T

Sarıkamış 36 S, 36 SA

Selim 36 SL

Susuz 36 SU