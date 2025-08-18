Kars'ın plaka kodu ne? Kars'ın plaka numarası kaç? Kars ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 15:38:00
Kars’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Kars ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Kars plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KARS'IN PLAKA KODU NEDİR?

Kars’ın plaka kodu 36 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 36 sayısı, Kars’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kars Plaka Kodunun Anlamı

Kars’ın plaka kodu olan 36, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 36 sayısı, hem resmi kayıtlarda hem de şehirle özdeşleşen simgelerde kullanılmaktadır.

Kars ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kars’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

Kars İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Akyaka    36 AC
Arpaçay    36 AP
Digor    36 D
Kağızman    36 K, 36 KA
Merkez    36 M, 36 T
Sarıkamış    36 S, 36 SA
Selim    36 SL
Susuz    36 SU

