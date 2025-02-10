Kars-Sarıkamış-Erzurum karayolunda otomobil ve ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı!
Kars’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.
Kars-Sarıkamış-Erzurum karayolunda K. D. yönetimindeki 75 AY 579 plakalı otomobil, Kars-Sarıkamış-Erzurum kara yolu Bozat köyü mevkide D. A. idaresindeki 25 AAT 898 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
9 KİŞİ YARALANDI
Kaza da her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralılar daha sonra ambulanslarla Sarıkamış ve Kars’taki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2’inin durumu ağır olduğu ve 7 yaralının ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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