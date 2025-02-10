Kontrolden çıkan otomobil peş peşe takla attı: 1 yaralı

Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:15

Güncelleme: 10.02.2025 - 09:49

Alınan bilgiye göre, Sugören köyüne bağlı Höyüktepe’de yoğun sis ve karlı yol nedeniyle virajı alamayan bir otomobil taklalar attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Ekipler otomobilde ağır yaralanan 1 kişi ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Araçta bulunan diğer kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.



