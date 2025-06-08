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Kars'ta ambulans şarampole devrildi: Yaralılar var!

Kars'ta ambulans şarampole devrildi: Yaralılar var!

8.06.2025 10:14:00
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AA
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Kars'ta ambulans şarampole devrildi: Yaralılar var!

Kars'ta şarampole devrilen ambulanstaki biri doktor 4 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ardahan'dan Iğdır'a hasta nakleden ve görev yerine dönmekte olan Uğur Keskin yönetimindeki ambulans, Kars-Iğdır karayolunun Hanlar Geçidi mevkiinde şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle doktor Yusuf Kemal ve sağlık çalışanları Ceren Arslan, Kübra Zafer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Sağlık çalışanlarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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