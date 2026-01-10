Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kars'ta feci kaza... Yolcu otobüsü kamyona çarptı: Yaralılar var!

10.01.2026 09:05:00
AA
Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün kargo kamyonuna çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kars-Erzurum kara yolu Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan Emre Can Aras idaresindeki 06 EE 0189 plakalı kargo kamyonu, kaza yaptı.

Bu esnada Hatay'dan Ardahan'a giden Mehmet Zülküf Çağlayan'ın kullandığı 23 AEV 640 plakalı yolcu otobüsü kargo aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"BİRDEN BİR GÜRÜLTÜ OLDU VE BAZI ARKADAŞLAR YARALANDI"

Kamyon şoförü Aras, yolda güvenlik dubası gördüğünü ve hızını düşürdüğünü söyledi.

Aracın kaydığını belirten Aras, "Bariyere vurdum, aracım kaydı, sol şeride yaslanınca arabadan aşağıya inip kendi aracımdaki dubayı üstten araçları durdursun diye aşağıya indirdim. Ben aşağıya inene kadar otobüs, baktım yukarıdan kayıyor. Sol bariyerlere atlayınca otobüs, zaten ortadan bana vurdu" dedi.

Otobüste seyahat eden Garip Handay da aracın yavaş ilerlediğini ve sürücünün hatasının olmadığını savundu.

Handay, kaza anında uykuda olduğunu ifade ederek, "Birden bir gürültü oldu ve bazı arkadaşlar yaralandı. Ambulanslar gelip onları götürdü" diye konuştu.

İlgili Konular: #kaza #Kars #kamyon #yolcu otobüsü

