Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kars'ta minibüs şarampole devrildi: 5 yaralı

Kars'ta minibüs şarampole devrildi: 5 yaralı

16.03.2026 12:26:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kars'ta minibüs şarampole devrildi: 5 yaralı

Kars-Digor kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kars’ta minibüsün şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kars-Digor kara yolundaki TOKİ mevkisinde meydana geldi. Gudbettin Demir’in kontrolünü yitirdiği 06 DF 4269 plakalı minibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada şoför Gudbettin Demir ile yanındaki Bircan Demir, İzzet İslam Demir, Türkan Esatoğlu ve İsmet Ayaz Esatoğlu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Konular: #kaza #Kars