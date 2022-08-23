Karşı şeride geçen kamyon, fırının odunluğuna girdi; 1 ağır yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen kamyon, fırın önünde oturan Hikmet Naynal'a (44) çarpıp, odunluğa girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan Naynal hastaneye kaldırıldı.

DHA
23 Ağustos 2022 Salı, 15:45
Karşı şeride geçen kamyon, fırının odunluğuna girdi; 1 ağır yaralı
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Kaza, saat 14.30 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi. Virajı alamayan İsmail M.'nin (36) kullandığı kamyon, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

Karşı şeride de geçen kamyon, yol kenarındaki fırının önünde oturan Hikmet Naynal'a çarparak, odunluğa girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Naynal'ı hastaneye kaldırdı.

Naynal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.  Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


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