Trafik kazalarının azalması önlemlere bağlı: Yaya değil ölüm geçidi

23 Ağustos 2022 Salı, 13:33

6047 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, yaya geçitleri, “Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır” olarak tanımlanıyor. Yine bu kanuna göre sürücüler, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamak ve trafik ışıklarının olmadığı yerlerde yayalara geçiş hakkı tanımak zorunda. Trafikte önceliğin yayalarda olduğunu gösteren yaya geçitleri, son zamanlarda sıkça kazalarla gündeme geliyor. TÜİK verilerine göre 2021 yılında 5 bin 362 kişi öldü trafik kazalarında hayatını kaybetti. Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı’nın verilerine göreyse 2021 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 22,1’ini yayalar oluşturdu. Türkiye’de ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 224 bin 418 kusura bakıldığında kusurların yüzde 87,1’inin sürücü, yüzde 8,2’sinin yaya, yüzde 2,6’sının taşıt, yüzde 1,8’inin yolcu ve yüzde 0,4’ünün yol kaynaklı olduğu belirlendi.

‘HIZ KESİCİ ÖNLEMLER ALINMALI’

Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Yönetim Kurulu’dan Cumhuriyet’e yapılan açıklamada, yaya geçitlerinde yaşanan kazaların önlenmesi amacıyla eğitim, yol ve araç kusurlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamaya göre, “Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikle yaya geçitlerinde geçiş önceliğinin yayalara verilmesiyle konuya yönelik eğitimlerde yaya ve sürücülere gereken önemin verilmesi trafik bilincinin oluşturulmasında farkındalık yaratmıştır. Eğitimle birlikte yol kusurlarının düzeltilmesi, yaya geçitlerine yaklaşıldığında hız kesici önlemlerin alınması, yayaların taşıtları, beraberinde de sürücülerin yayaları kolayca görmelerini ve algılamalarını sağlayacak resimli, ışıklı önlemlerin alınması meydana gelebilecek kazaların azaltılmasına yarar sağlayacaktır” denildi.

BU UNSURLARA DİKKAT EDİLMELİ

Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Yönetim Kurulu, yaya ve sürücüler için önerilerini şöyle sıraladılar.

Sürücüler için;

-Hız limitlerine uymamak, aşırı hız yapmak

-Trafik lambalarına uymamak, kırmızı ışık ihlali

-Uykusuz ve yorgun araç kullanmak

-Yaya geçitlerine dikkat etmemek, yayalara geçiş hakkı tanımamak

-Araç donanımıyla alakalı bir sorun olduğunda görmezden gelip trafiğe çıkmak

-Uyarı levhalarına uymayıp yasak olan yerlere park etmek

-Emniyet kemeri takmamak

-Cep telefonu ile konuşarak araç sürmek, mesajlaşmak ile yoldaki hâkimiyeti kaybetmek

-Çok yüksek seste ve dikkat dağıtacak bir şekilde müzik dinlemek

-Ayna kontrolünü yapmamak

Yayalar için;

-Yayalar, yolun kendilerine ait olan kesiminde ilerlemeli

-Taşıt trafiğinin yoğun olduğu yerlerde, alt veya üst geçitler kullanılmalı

-Duran bir aracın önünden veya arkasından çıkılmamalı

-Karşıdan karşıya geçişlerde kurallara uyulmalı

-Yaklaşan bir aracın her durumda yaya için duracağı fikri oluşmamalı

İSTANBUL

Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı'nın verilerine göre trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin trafikteki durumlarına göre oranları

Yüzde 47,6'sı sürücü

Yüzde 30,3'ü yolcu

Yüzde 22,1'i yaya