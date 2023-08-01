Karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı

Diyarbakır'da refüje aşıp karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 17:45
Karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı
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Diyarbakır- Elazığ kara yolu kırsal Çelikevler Mahallesi mevkisinde, öğleden sonra K.Y.’nin kontrolünü yitirdiği 26 SD 326 plakalı otomobil, refüje çarpıp karşı şeride geçerek M.S. yönetimindeki 23 BG 721 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

DURUMLARI CİDDİ

Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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